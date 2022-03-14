Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

Bu sonuçla Galatasaray puanını 38’e yükseltti. Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.

3’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Rosier, rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

8’inci dakikada Omar’ın sağ kanattan içeri kestiği ortada Mohamed’in yaptığı kafa vuruşu direğinden dibinden dışarı çıktı.

15’inci dakikada Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal’ın ön direkten arkaya aşırttığı topu çizgi üzerinden Omar çeldi.

17’nci dakikada Berkan Kutlu’nun uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

22’nci dakikada Feghouli’nin pasıyla ceza sahasına giren Mohamed, rakiplerinden sıyrılarak pasını Kerem Aktürkoğlu’na aktardı. Penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert bir vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, fileleri sarstı: 1-0.

27’nci dakikada Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Güven Yalçın’ın yaptığı ve savunmaya da çarpan vuruşu Pena kornere çeldi.

32’nci dakikada Mohamed, sağ kanatta Umut Meraş’tan topu kaparak içeri kesti. Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

54’üncü dakikada Rosier’in sağ kanattan içeri kestiği ortada Larin’in kafa vuruşu yandan auta gitti.

65’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında ceza sahasına giren Mohamed’in vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Bir kez daha topu önünde bulan Mohamed tekrar kaleyi denedi, Vida topu çizgiden çıkardı.

75’inci dakikada Can Bozdoğan ile hızlı çıkan Beşiktaş’ta ceza sahası içinde topla buluşan Larin, altıpasın sol bölümünden vuruşunu yaptı, Marcao kayarak topu kornere çeldi.

85’inci dakikada Rosier’in sağ kanattan yerden içeri verdiği topa Ghezzal dokunarak penaltı noktası üzerindeki Rıdvan Yılmaz’a bıraktı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top, Pena’nın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

ERSİN DESTANOĞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray maçının 34’üncü dakikasında itirazdan gördüğü sarı kart nedeniyle, siyah-beyazlı takımın ligin 30’uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakada cezalı duruma düştü.

MOHAMED GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK

Galatasaray’ın santrforu Mostafa Mohamed, Beşiktaş maçının 68’inci dakikasında oyundan çıkarken gördüğü sarı kart nedeniyle, ligin 30’uncu haftasında sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

ELMAS VE ÇEBİ MAÇI YAN YANA İZLEDİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu protokol tribününde yan yana izledi.