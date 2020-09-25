Galatasaray bir üst tura yükseldi

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada Younes Belhanda ve 86'ncı dakikada Ryan Babel kaydetti.

7’nci dakikada Gyurcso’nun kullandığı serbest vuruşta Juric’in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

21’inci dakikada Gyurcso’nun sol kanattan içeri kestiği ortada Linnes’ten seken topa Jradi röveşata vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.

26’ncı dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao’nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

36’ncı dakikada Ömer Bayram ile hızlı çıkan Galatasaray’da bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, topu düzgün kontrol edemedi ve kaleci Posavec topa sahip oldu.

41’inci dakikada Linnes’in sağ kanattan içeri kestiği ortada Diagne’nin yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

52’nci dakikada hızlı çıkan Galatasaray’da Diagne pasını sağ kanattaki Linnes’e aktardı. Linnes’in içeri çevirdiği topu Ömer Bayram, Diagne’nin önüne bıraktı. Diagne’nin ceza sahası içerisinde yaptığı ilk vuruş savunmadan dönerken, ikinci vuruş ise üstten auta gitti.

53’üncü dakikada Feghouli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortada Babel müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu dışarı yolladı.

55’inci dakikada Diamantakos savunma arkasına hareketlendi ve ceza sahasında topla buluştu. Diamantakos’un içeri çevirdiği ortada Caktas kötü bir vuruş yaparak kaleyi bulamadı.

58’inci dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Feghouli, topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, altıpas içinde bulunan Diagne için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

75’inci dakikada Belhanda’nın ceza sahası içinde havalandırdığı topa röveşata vuruş yapan Diagne’nin şutunu kaleci Posavec son anda kornere çeldi.

77’nci dakikada Emre Taşdemir’in sol kanattan içeri yerden kestiği ortaya Belhanda’nın yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

86'ncı dakikada Marcao sol kanattan ceza sahası içerisine sokuldu ve altıpasta bulunan Babel'e yerden sert bir top kesti. Babel topu boş kaleye yuvarladı: 2-0.

Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.