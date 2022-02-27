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Galatasaray - Çaykur Rizespor: 4-2

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller 40 ve 87’de Van Aanholt, 70’te penaltıdan Babel ve 90+8’de Gomis’ten geldi. Çaykur Rizespor’un gollerini ise 8’de Gedson Fernandes, 49’da Boyd kaydetti. Deplasman ekibinde Baiano, 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2022 Pazar 21:16
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 4-2

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35’e yükselterek 12’nci sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 19’uncu sırada kaldı. 

2’nci dakikada Berkan Kutlu’nun baskısıyla topu kapan Galatasaray’da Mohamed ceza sahası içinde topla buluştu. Mısırlı futbolcu müsait pozisyondaki Emre Kılınç’a pasını çıkarırken, bu oyuncunun vuruşu yandan auta gitti.

5’inci dakikada Mohamed’in sağ kanattan ceza sahasına orta kesmeye çalıştığı sırada havalanan top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

8’inci dakikada sol kanattan Gedson Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Pena’nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

10’uncu dakikada Cicaldau’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

40’ıncı dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla gelişine plase vuruş yapan Van Aanholt’un şutu ağlara gitti: 1-1.

45’inci dakikada ceza sahasında Mohamed’in tek pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu’nun yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

49’uncu dakikada Pohjanpalo’nun indirdiği topta meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşunu yapan Boyd, ağları sarstı: 1-2.

60’ıncı dakikada Gomis’in indirdiği topta Van Aanholt’un sol çaprazdan sağ ayağıyla sert vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

61’inci dakikada Omar’ın sağ kanattan içeri kestiği topta kaleci Tarık Çetin’in müdahalesiyle Gomis yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64’üncü dakikada topun başına geçen Gomis’in yaptığı vuruşu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

68’inci dakikada ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Tarık Çetin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Öztürk, VAR’ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu tekrar izledi ve maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

70’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Babel, durumu 2-2’ye getirdi.

72’nci dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topu önünde bulan Marcao’nun yaptığı vuruşu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

87’nci dakikada Taylan Antalyalı’nın uzun pasında Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topla buluştu. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Van Aanholt tekte pasını Berkan Kutlu’ya, Berkan ise tekte Feghouli’ye oynadı. Ceza sahasındaki Feghouli topu bir kez daha Van Aanholt’a bırakırken, Van Aanholt’un topu kontrol ettikten sonra altı pas içerisinde yaptığı vuruş ağlara gitti: 3-2.

90+2’nci dakikada Baiano, Nelsson’a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+8’inci dakikada Berkan Kutlu’nu uzun pasında topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağı tekte savunma arkasına koşu yapan Gomis’i gördü. Gomis’in ceza sahasına girerek kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 4-2.

Müsabaka ev sahibi ekibin 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasarayÇaykur Rizespor
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