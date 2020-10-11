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Galatasaray'da Belhanda antrenmanda yer almadı

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 17:03
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Galatasaray'da Belhanda antrenmanda yer almadı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda core ve üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı. Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. 

Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntrenman
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