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Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği hazırlığı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 16:11
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Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği hazırlığı

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik driller üzerinde duruldu. Ardından pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise tam sahada dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayZiraat Türkiye KupasıDarıca Gençlerbirliği Hazırlığı
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