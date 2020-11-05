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Galatasaray'da Falcao korkuttu

Galatasaray, Süper Lig’in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Kasım 2020 Perşembe 15:01
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Galatasaray'da Falcao korkuttu

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.  Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

FALCAO ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Falcao'nun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak. 

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFalcao
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