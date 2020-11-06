Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1185
ALTIN
536.348
DOLAR
8.5032
STERLİN
11.1981
EURO
10.0977
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için...
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna...
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda adale zorlanması tespit edilen Falcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Kasım 2020 Cuma 14:45
0 Okunma
Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper LigFalcao
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
"Futbolda Sözde Şike" davası devam ediyor
"Futbolda Sözde Şike" davası devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans