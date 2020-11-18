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Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi

Galatasaray, Süper Lig’in 9'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:13
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Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.  Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama’nın ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi. 

Sarı kırmızılı ekip, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayHes Kablo Kayserispor
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