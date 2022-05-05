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Galatasaray'da Marcao, Pena ve Omar saha çalışmalarına başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2022 Perşembe 15:29
Galatasaray'da Marcao, Pena ve Omar saha çalışmalarına başladı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, devam eden bölümde bitiricilik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi. 

MARCAO, PENA VE OMAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 

Sarı-kırmızılı ekipte; Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. 

Galatasaray, yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarcaoPenaOmarGalatasaray
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