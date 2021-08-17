Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.27
ALTIN
484.81
DOLAR
8.4265
STERLİN
11.6017
EURO
9.8922
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
124 adet konut yaptırılacak
124 adet konut yaptırılacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...

Galatasaray'da Randers maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Ağustos 2021 Salı 16:43
0 Okunma
Galatasaray'da Randers maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL, (DHA) 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Giresunspor maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Sarı-kırmızılılar, ardından pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan Galatasaraylı futbolcular, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı. 

Sarı-kırmızılılarda, dün oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na fiziksel saldırıda bulunan Marcao Teixeira ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Randers maçı için yarın saat 10.30’da Danimarka’nın Aarhus kentine hareket edecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Playoff TuruGalatasarayDanimarkaRandersDeplasmanAntrenmanYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans