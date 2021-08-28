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Galatasaray'da yerli kaleci arayışı

Sezona Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken kaptan Fernando Muslera'nın yanına da bir Türk kaleci arıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32
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Galatasaray'da yerli kaleci arayışı

Sarı kırmızılı kulüpte 5 şampiyonluk 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Lig Kupası kazanan yıldız isim 35 yaşındaki Muslera'yı zaman zaman dinlendirmek ve sonrasında da kaleyi güvenli ellere teslim etmek isteyen Galatasaray'da Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat gündeme alındı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKaleciFutbol
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