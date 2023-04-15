Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

İstanbul

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi.

Bu sezon sahasındaki en farklı galibiyetini elde eden lider Galatasaray, puanını 66'ya çıkartarak, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti.

Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren Yukatel Kayserispor ise 44 puanda aldı.

Müsabakanın ardından tribünlere giden sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarların isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Torreira çektirdi.

İlk yarı

13. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Kayserispor'un çok adamla rakip yarı sahada baskı yaptığı anda hızlı çıkan sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun durumda açısını düzelten Arjantinli yıldız, Kolovetsios'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlara gönderdi: 1-0.

24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla orta saha yayına yakın bölgede buluşan Rashica, uzun süre sürdüğü topla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda karşısına Kolovetsios'u alan Kosovalı oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

28. dakikada Mane'nin soldan kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Hosseini'nin kafayla vurduğu top az farkla yandan dışarı gitti.

29. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında Kerem Aktürkoğlu, Thiam'dan topu kurtarmak isterken yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Thiam'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gönderdi: 3-0.

45+6. dakikada Kayserispor ceza sahası içindeki karambolde ikili mücadelede Hosseini'nin ayağı Torreira'nın yüzüne geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem Mustafa İlker Coşkun'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Filiz, 45+10. dakikada penaltı kararı verirken Hosseini'yi kırmızı kartla oyundan attı.

45+12. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı bu kez kaleci Bilal'in soluna vurdu. Ancak genç kaleci uzanarak topu engellemeyi başardı. Dönen meşin yuvarlağı önünde buluna Arjantinli oyuncu, ağları havalandırdı: 4-0.

Maçın devre arasına ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarı

49. dakikada Rashica'nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, top arka direğin dibinden auta gitti.

59. dakikada Galatasaray 5. golü buldu. Ceza yayının yarım metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı barajın üstünden ağlara gönderdi: 5-0.

71. dakikada ev sahibi ekip durumu 6-0'a getirdi. Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza yayı içinde buluşan Zaniolo, ceza sahası içine girdi. Sol çapraza doğru giden İtalyan yıldız, sol ayağıyla çıkardığı sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu.

Mücadele, Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sahasındaki galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.

Mauro Icardi "hat-trick" yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Yukatel Kayserispor maçında "hat-trick" yaptı.

Müsabakada biri penaltıdan olmak üzere 3 kez meşin yuvarlağı filelere yollayan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

Mauro Icardi, 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Radamel Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda ligde çift hanelere ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 8'e çıkardı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Yukatel Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Zaniolo, Nef Stadı'ndaki üçüncü maçında da gol attı

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Nef Stadı'nda peş peşe çıktığı üçüncü lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Zaniolo, sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında birer kez topu filelere yolladı.

Maçta Galatasaray'ın diğer golünü atan Milot Rashica ise ligde 3. kez topu ağlara gönderdi.

Majid Hosseini kırmızı kart gördü

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Majid Hosseini, ilk yarının uzatma bölümünde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk takımın ceza sahasında oluşan karambolde Hosseini'nin ayağı Lucas Torreira'nın yüzüne geldi. Önce devam kararı veren hakem Mustafa Kürşad Filiz, ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izledi. Filiz, pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı kararı vererek, Hosseini'yi de kırmızı kartla oyundan attı.

Kayserispor karşısında en farklı galibiyetini tekrarladı

Galatasaray, Süper Lig'de Yukatel Kayserispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2015-2016 sezonunda yine İstanbul'da oynanan maçta renktaşını 6-0 mağlup etmişti.

Bu arada karşılaşmayı 42 bin 379 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.