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Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendileri lehine verilmeyen ve Fenerbahçe lehine verilen hakem kararlarını kıyaslayarak açıklama yaptı.

20 Mart 2023 Pazartesi 00:49
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Lafta VAR. Ortada YOK" başlığıyla yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında 2-1 yenildikleri Arabam.com Konyaspor maçındaki bazı kararlarla ilgili hatırlatmalarda bulunularak şu görüşlere yer verildi:

"Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması... Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı… Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma söyleyeceğimiz tek bir söz var: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"

Açıklamada, ayrıca "Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!" ifadesi kullanıldı.

Bu arada Galatasaray Kulübü, 21 Mart Salı günü saat 15.00’te Nef Stadyumu’nda bir basın açıklamasının yapılacağını duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 20.03.2023 08:42
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolHakem
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