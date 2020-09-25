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Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2020 Cuma 16:02
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Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda; dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana 30 dakika süren ısınma bölümü ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam saat 17.30'da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDerbiFenerbahçe
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