Galatasaray, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Ä°STANBUL -Â Galatasaray, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 12'nci haftasÄ±nda VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.



Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™nde dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlayan idman, iki grup halinde 5â€™e 2 pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netimindeki antrenman, dar alanda pas ve koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift kale maÃ§la sona erdi. Galatasaray'Ä±n yeni yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Moritz Volz da takÄ±ma katÄ±ldÄ±.



KAZIMCAN'DA ZORLANMA TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°



SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, dÃ¼n oynanan Corendon Alanyaspor maÃ§Ä±nda sakatlanarak oyundan Ã§Ä±kan KazÄ±mcan KarataÅŸâ€™Ä±n Ã§ekilen MR sonucunda sol Ã¼st Ã¶n adale grubunda yÃ¼klenmeye baÄŸlÄ± zorlanma tespit edildiÄŸini ve oyuncunun tedavisinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, yarÄ±n saat 11.30â€™da yapacaÄŸÄ± antrenmanla Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.