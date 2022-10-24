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Galatasaray, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:14
Galatasaray, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Ä°STANBUL -Â Galatasaray, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 12'nci haftasÄ±nda VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.

Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™nde dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlayan idman, iki grup halinde 5â€™e 2 pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netimindeki antrenman, dar alanda pas ve koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift kale maÃ§la sona erdi. Galatasaray'Ä±n yeni yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Moritz Volz da takÄ±ma katÄ±ldÄ±.

KAZIMCAN'DA ZORLANMA TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, dÃ¼n oynanan Corendon Alanyaspor maÃ§Ä±nda sakatlanarak oyundan Ã§Ä±kan KazÄ±mcan KarataÅŸâ€™Ä±n Ã§ekilen MR sonucunda sol Ã¼st Ã¶n adale grubunda yÃ¼klenmeye baÄŸlÄ± zorlanma tespit edildiÄŸini ve oyuncunun tedavisinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, yarÄ±n saat 11.30â€™da yapacaÄŸÄ± antrenmanla Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih KaragÃ¼mrÃ¼k MaÃ§Ä±HazÄ±rlÄ±k
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