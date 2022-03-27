Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)





Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.



Milli takım kamplarında bulunan futbolcular dışındaki isimlerin katıldığı antrenmanda Ümit Milli Takım’dan dönen Barış Alper Yılmaz da yer aldı.



Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.