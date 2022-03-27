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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 18:08
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular dışındaki isimlerin katıldığı antrenmanda Ümit Milli Takım’dan dönen Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySpor Toto Süper LigFatih KaragümrükHazırlıklAntrenmanla
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