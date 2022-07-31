Galatasaray, Fiorentina'yı mağlup etti

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42’nci dakikada Emre Akbaba'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da iyi giren ve oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, 60’ıncı dakikadan sonra çok sayıda değişikliğe gitti. Bu dakikadan sonra rakibine atak şansları veren sarı-kırmızılı ekip, 72’nci dakikada Sottil'in attığı gole farkın 1'e inmesine engel olamadı: 1-2. Maçın 78’inci dakikasında ilk 11'deki 10 oyuncuyu değiştiren Galatasaray, oyunun kontrolünü tamamen rakibine verdi. Son dakikalardaki baskıya rağmen kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.