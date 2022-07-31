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Galatasaray, Fiorentina'yı mağlup etti

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

31 Temmuz 2022 Pazar 22:25
Galatasaray, Fiorentina'yı mağlup etti

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42’nci dakikada Emre Akbaba'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da iyi giren ve oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, 60’ıncı dakikadan sonra çok sayıda değişikliğe gitti. Bu dakikadan sonra rakibine atak şansları veren sarı-kırmızılı ekip, 72’nci dakikada Sottil'in attığı gole farkın 1'e inmesine engel olamadı: 1-2. Maçın 78’inci dakikasında ilk 11'deki 10 oyuncuyu değiştiren Galatasaray, oyunun kontrolünü tamamen rakibine verdi. Son dakikalardaki baskıya rağmen kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFiorentinaFutbol
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