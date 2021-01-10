Galatasaray - Gençlerbirliği: 6-0

1’inci dakikada Galatasaray çok erken gol buldu. Soldan Arda’nın pasında topla buluşan Emre Taşdemir, pasını ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Diagne’ye çıkardı. Diagne’nin uzak köşeye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11’inci dakikada ceza yayında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutunda top kaleci Übeyd’de kaldı.

14’üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sefa’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yapamadan Marcao araya girerek topu kornere gönderdi.

24’üncü dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba’nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

25’inci dakikada sarı-kırmızılılar Oğulcan ile gole yaklaştı. Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde topa buluşan Oğulcan’ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30’uncu dakikada Arda’nın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Belhanda’nın uzaktan şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

44’üncü dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Kaleci Übeyd’in kısa düşen pasında hatayı iyi değerlendirerek araya giren Belhanda’nın ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-0.

45+2’nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğulcan, pasını Arda’ya çıkardı. Arda, ara pasını bekletmeden ceza sahası içinde Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunu kaleci Übeyd ayaklarıyla çıkardı.

64’üncü dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.

66’ncı dakikada sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Kerem, kaleci Übeyd ile karşı karşıya kaldı. Kerem, Übeyd’in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

67’nci dakika Babel’in kullandığı penaltı kalecinin sağından ağlarla buluştu: 6-0.

84’üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken top Mustafa’nın önünde kaldı. Mustafa’nın şutunda top üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol olmadı. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti.

LİGİN EN ERKEN GOLÜ

Karşılaşmanın 27’nci saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Diagne, aynı zamanda bu sezon ligin en erken golüne de imza attı. Süper Lig’de bu sezonun 8’inci haftasında oynanan Başakşehir - Gençlerbirliği maçında Sefa’nın golü ise 28’inci saniyede gelmişti.

BELHANDA’DAN HAT-TRICK

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda, karşılaşmanın 30, 44 ve 45+2’nci dakikalarında attığı gollerle 17 dakika Galatasaray kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptı. Belhanda karşılaşmanın 65’inci dakikasında yerini Kerem’e bıraktı.