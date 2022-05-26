Galatasaray'ın kayıp sezonu istatistiklere de yansıdı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı kuşkusuz Galatasaray oldu. Ligi 13'üncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarından uzak kalmasının yanı sıra tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, birçok maçta da performansı dolayısıyla taraftarlarından ciddi eleştiri aldı. Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile sezonu kapatan Galatasaray'ın sezon sonunda ortaya çıkan istatistikleri de geçirdiği kötü sezonu kanıtlar nitelikte.

BİTİRİCİLİK SORUNU SEZON BOYUNCA ÇÖZÜLEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyunca en çok yaşanan sorun, kuşkusuz forvet oyuncularının formsuz olmasıydı. Geçtiğimiz yıl büyük beklentilerle transfer edilen ancak bu yıl bir türlü isteneni veremeyen Mostafa Mohamed'in yanı sıra Brentford'tan tekrar kiralanan Halil Dervişoğlu da istenen çıkışı yapamadı. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan Bafetimbi Gomis de bazı maçlar dışında istenilen katkıyı sağlayamadı. Galatasaray'ın bitiricilik sorunu, sezon sonunda çıkan istatistiklere de yansımış durumda. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre maç başına 13.66 şut çekerek bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, isabetli şut kategorisinde ise maç başına 5.21 ile 8'inci sırada yer alıyor. Daha dikkat çekici istatistiklerden biri ise maç başına gol beklentisi (xG) 1.74 olan sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 4'üncü sırada yer alsa da maç başına attığı 1.34 gol ile bu alanda 13'üncü olarak sezonu kapattı.

LİGİN EN AZ TOP KAZANAN 4 TAKIMINDAN 1'İ

Defansif istatistiklere bakıldığında ise en dikkat çeken parametre, Galatasaray'ın ligin en az top kazanan 4 takımından biri olması. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın maç başına 54.5 ile zirvede olduğu bu alanda 49.6 ile 17'nci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılar ayrıca kendi yarı sahasında maç başına yaptığı 14.1 top kaybı ile bu alanda da ligde 12'nci sırada sezonu kapattı.

DOMENEC TORRENT DÖNEMİNDE DAHA AZ ŞUT, DAHA AZ PAS, DAHA FAZLA GOL

Sezonu Fatih Terim yönetiminde açan ancak Domenec Torrent ile kapatan Galatasaray'da iki teknik direktörün dönemleri karşılaştırıldığında önemli veriler ortaya çıkıyor. Comparisonator'un verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent döneminde daha az şut çekmesine, daha az pas yapmasına rağmen daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Fatih Terim döneminde ligde 1.2 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, Torrent'in görev süresince ise maç başına 1.51 gol ortalaması tutturdu. Fatih Terim ile Domenec Torrent dönemleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan en ilginç sonuçlardan birisi ise pas parametresinde göze çarpıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim döneminde; pas, başarılı pas, anahtar pas, uzun pas, rakip 3. bölgeye pas, orta ve başarılı orta kategorilerinin tamamında Domenec Torrent döneminin önünde yer aldı. Terim döneminde ligde 528.4 pas yapan ve bunlardan 449.7'sinde başarılı olan Galatasaray, Torrent döneminde ise 476.5 pasın 403.2 tanesinde isabet yakalayabildi. Fatih Terim döneminde rakip 3. bölgesine maç başına 166.7 pas atan sarı-kırmızılılar, Torrent döneminde ise 127.3'te kaldı.