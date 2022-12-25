Galatasaray - İstanbulspor: 2-1

İSTANBUL, (DHA)-

STAT: Nef

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Aleks Taşcıoğlu

GALATASARAY: Okan Koçuk - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş (Dk. 67 Aanholt), Torreira (Dk. 89 Oliveira), Midtsjö (Dk. 74 Berkan Kutlu), Mertens, Rashica (Dk. 74 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 74 Mata)

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney (Dk. 80 Oğuzhan Berber), Ologo (Dk. 80 Mehmet Yeşil), Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli (Dk. 58 Cajic), Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 80 Emin Kaan Gültekin)

GOLLER: Dk. 15 Gomis, Dk. 37 Gomis (Galatasaray) - Dk. 82 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Kazımcan Karataş, Mertens, Okan Buruk (Teknik Direktör), Abdülkerim Bardakçı, Torreira (Galatasaray) - Duhan Aksu, Rroca (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 37'nci dakikalarda Gomis kaydederken, İstanbulspor'un tek sayısı 82'nci dakikada Mehmet Yeşil'den geldi. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Galatasaray, Süper Lig'in yeni lideri oldu.

14'üncü dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Boey'in ceza sahası içerisine açtığı ortaya Gomis sol ayağıyla bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

15'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kenardan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Mertens'in açtığı ortaya Torreira dokundu. Kaleci Jensen'e de çarpan top Gomis'e geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

35'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Midtsjö, ceza sahası dışında boşta olan Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi. Bu oyuncunun verdiği topuk pasıyla hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Gomis'e aktardı. Gomis'in bekletmeden vuruşunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kurtardı.

37'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak arka direkte hareketlenen Midtsjö'ye geldi. Bu oyuncunun bekletmeden içeri çevirdiği topa Gomis kafayla dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

77'nci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Altı pas içerisinde yakın mesafeden Kerem'in vuruşu sonrasında kaleci Jensen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

82'nci dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ethemi'nin kullandığı serbest vuruşta Mehmet Yeşil kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

90+3'üncü dakikada İstanbulspor beraberliğe çok yaklaştı. Ethemi'nin ceza sahası dışından şutuna Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top ceza sahası içinde Emin Gültekin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Mücadelenin 89'uncu dakikasında oyundan alınan tecrübeli orta saha oyuncusu, yavaş hareketleri nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören Torreira, 29 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.