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Galatasaray komadan çıkamıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların bu sonucun ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ocak 2022 Pazartesi 10:30
Galatasaray komadan çıkamıyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'a 2 - 1 yenildi. Üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Sarı-kırmızılılar, 27 puanla 15'inci sırada yer alırken, düşme hattıyla arasında da sadece 3 puan kaldı.

Fatih Terim'in 9 maçta 1 galibiyetle devrettiği süreci 3 maçta 3 mağlubiyetle devam ettiren Domenec Torrent, takımın düzeleceğini inanıyor. 14 günlük arada gelecek takviyelerle birlikte gerçekleşecek hazırlık sürecinden birçok konuyu iyileştireceğini düşünen İspanyol hoca, oyunculara güveniyor. Torrent'e çok büyük tepki olmasa da taraftar yönetime çok ciddi oranda tepki gösteriyor. Trabzonspor maçının sonunda da başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya davet edilirken, Galatasaraylı idareciler çıkış yolu arıyor.

TRANSFERLERİ BU HAFTA TAMAMLAMAK İSTİYORLAR

Galatasaray, geçen sezon da Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ile bir buçuk yıllığına anlaştı. Son prosedürlerin ardından Portekizli futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim bir defansif orta saha takviyesi daha hedefinde. Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. Kaleci konusunu da Alanyaspor maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasaray
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