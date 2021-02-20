Galatasaray Kulübü Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı divan kurulu toplantısında divan üyeleri; Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları, yönetimin divan kuruluna katılmaması, Galatasaray Adası konusu, kulübün mali yapısı ve yapılamayan mali genel kurul ile ilgili eleştirilerde bulundu. Online yapılan toplantıyı 184'ü divan kurulu, 118'i de kulüp üyesi ve basın mensubu olmak üzere toplamda 302 kişi takip etti.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: ZAMANINDA AYRILMAYI BİLMEK İYİ BİR MODEL OLUR

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada gelecek dönem aday olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"3 yıldan bu yana Galatasaray Spor Kulübü'nün en kıdemli, en tecrübeli üyelerinden oluşan divan kurulu başkanlık görevini yürütmekteyim. Tüzük maddeleri çerçevesinde bana ve arkadaşlarıma verilen yetki ve sorumlulukları layığı ile yerine getirmeye çalıştık. Galatasaray değerlerine bağlı kalarak sadece Galatasaray menfaatlerini koşulsuz ve dirençli bir şekilde korumaya gayret ettiğimi hepinizin malumlarıdır. Arkadaşlarımla birlikte divan kurulunun adil, dinamik, yenilikçi, etkili, etik değerlere bağlı olarak yürütülmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Özellikle dünyada ve Türkiye'de çalışma koşullarının büyük kısıntılara uğradığı pandemi döneminde yine tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz online toplantılarla iletişimimizi devam ettirdik, istişarelerde bulunduk. Yeni fikirler üreterek, sizlere ulaşmaya gayret gösterdik. Sizlerden büyük destek aldık. Bu önemli görevi üstlenmiş olmaktan dolayı büyük gurur ve onur duymaktayım. Ancak bu makamlarda görevi layığı ile yaparak daha sonra zamanında ayrılmayı bilmek iyi bir model olur diye düşünüyorum. Bu düşünce çerçevesinde önümüzdeki divan başkanlığı döneminde bir daha aday olmayacağımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu demek değildir ki Galatasaray'dan kopuyorum. Bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri için benimle aynı düşünce, vizyona sahip arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki son divan toplantısında son 3 yılda yaptığımız faaliyetlerin kısa bir özetini sizlere dijital olarak sunmayı planlıyoruz. Divan kuruluna yaptığımız katkıyı, Galatasaray'a yaptığımız katkıyı arkadaşlarımızla birlikte size özetleme imkanına sahip olacağız."

"SAYIN BAŞKANIMIZ BİRTAKIM ÜZÜCÜ BEYANLARDA BULUNMUŞLARDIR"

Futbol takımının son haftalarda aldığı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Hamamcıoğlu, şöyle konuştu:

"Yapılan ara transferlerin isabetli olması, aramıza yeni katılan oyuncuların her geçen gün uyumlarını hızlandırması ile birlikte mutlu sona ulaşacağımıza ümit ediyorum. Tüm camia olarak bekliyoruz. Bu başarıya imza atan başta sporcularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Divan kurulu olarak bu konuda duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Umarım diğer branşlarda da aynı başarıları yakalama trendine gireriz. Bu konuda da gereken desteği vermeye hazırız. Bu mutluluğumuzu ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi kendi sahasında bir kez daha mağlup ederek perçinlemiş olduk. Fakat bütün bunların keyfini sürmek, mutluluğunu yaşamak gerekirken maalesef birtakım seviyesiz atışmalara, iftiralara, bir spor kulübüne yakışmayacak bir tarzda ve üslupta beyanlara maruz kaldık. Bütün bunlara camia ve yönetim olarak cevap vermek yerine maalesef Sayın Başkanımız bir kere daha camia içinde sanal düşmanlar yaparak önce divan kurulu, sonra genel kurul üyelerini bir yerde yok sayarak, itibarsızlaştırmaya çalışarak, birtakım üzücü beyanlarda bulunmuşlardır. Ben ve divan kurulu üyelerimiz, Başkanın içinde bulunduğu özel durum nedeniyle cevaplamamaya ve içine çekilmek istenilen polemiğe girmemeye karar verdik. Şu anda camiamızı kategorilere ayırıp, bölüp yönetmek yerine özellikle futbolda alınan sportif başarının keyfini sürmek, herkesle kucaklaşmak, birleşmek ve kitlendiğimiz hedeflere doğru mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Genel kurul üyelerimizin değerlendirmelerine bırakmayı daha uygun gördük. Gönül isterdi ki camia içinde bu tarz gündemler oluşturmak yerine ezeli rakibimize hak ettiği cevabı zamanında verelim."



