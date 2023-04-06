Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti

Istanbul

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.

"Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.