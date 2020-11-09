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Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:32
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Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlayıp, dar-geniş alanda pas oyunları ile devam etti. Ana bölümde 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durulan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.  

Milli takımlarından davet alan Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay’a giden Marcelo Saracchi, antrenmanda yer almazken, Radamel Falcao’nun ise tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayMilli Oyuncular
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