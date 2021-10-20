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Galatasaray, Rusya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rusya'ya gitti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ekim 2021 Çarşamba 10:51
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Galatasaray, Rusya'ya gitti

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden sarı kırmızılı futbolcular, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Yarın saat 22.00'da Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, maç öncesi bugün son antrenmanını saat 18.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda yapacak. Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiGalatasarayLokomotif MoskovaFutbol
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