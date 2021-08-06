Galatasaray - St. Johnstone: 1-1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray'da Muslera, 55'inci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

3'üncü dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde müsait durumda topu önünde bulan Mohamed'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

8'inci dakikada sarı-kırmızılılar bir kez daha gole çok yaklaştı. Aytaç'ın sol kanattan ortasında Mohamed'in penaltı noktası üzerinde indirdiği top, ceza yayı üzerinde Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in bekletmeden şutunda top sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Mohamed'in şutunda ise top kaleciden oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Aytaç Kara'nın geri kapısında topu kontrol edemeyen Muslera, araya giren ve çalım atmak isteyen Kane'e faul yaptı ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Muslera ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, topu ağlara gönderdi: 0-1.

60'ıncı dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boey'in yerden şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale sahası önünde Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SACHA BOEY İLK MAÇINA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan ve yerden vuruşuyla topu ağlara gönderen Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golünü attı.

MUSLERA OYUNDAN ATILDI, 21 YAŞINDAKİ BERK BALABAN KALEYE GEÇTİ

Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Aytaç'ın geri pasında topu kontrol edemeyen ve Kane'e ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Muslera'nın yerine oyuna 21 yaşındaki Berk Balaban dahil oldu. Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu sarı-kırmızılı formayla A takımda ilk kez bir maça çıkmış oldu.

AYTAÇ KARA'YA TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Muslera'nın oyundan atılmasının ardından 57'nci dakikada oyundan alınan Aytaç Kara'ya tribünlerden tepki geldi. Yerini kaleci Berk Balaban'a bırak Aytaç, kenara gelirken ıslıklarla protesto edildi. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncuya elini uzatarak tesellide bulundu.