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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendikleri maçın genelinde istedikleri mücadeleyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 00:54
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu
Istanbul

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Hem defansı hem de hücumu çok doğru bir şekilde yaptık. Hareketlerimiz çok iyiydi, yerindeydi. Net pozisyonlara girdik, goller attık. İlk yarıyı 4-0 önde bitirdik. İkinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla topun bizde olduğu, yine pozisyonlar aradığımız bir maç oldu. Aslında rakip 11 kişiyken daha net pozisyonlar buluyorduk. Rakip, 10 kişi kaldıktan sonra daha çok savunmayı tercih etti. Ligin iyi takımlarından biri. Maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu." diye konuştu.

Okan Buruk, desteklerinden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Beraber şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzde bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Onlarla birlikte sahamızda bu atmosferi net bir şekilde oluşturuyoruz. Oyuncularıma da teşekkür etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadılar. Ciddi, istekli, disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Bunu tekrar salı gününe yansıtmak istiyoruz. Moral olarak da bizim için önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, bu sezon hem savunma hem de hücumda iyi olduklarını dile getirerek, "Kalecimiz de burada önemli kurtarışlar yaptı. İyi kaleci ve iyi savunmaya sahibiz. En yüksek formumuza ulaştığımızda çok daha iyi işler yapıyoruz. Hem hücumda daha çok gol atıyoruz hem de savunmada rakiplerimize daha az şans veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum"

Okan Buruk, sözleşmesiyle ilgili soru üzerine Galatasaray'da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben buraya gelirken de bir şey konuşmadım. Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans. Çocukluk hayalimdeki takımın başındayım. Bu benim için büyük bir mutluluk. Maddi anlamda da sezon başında bir şey konuşmadık. Bundan sonra da bir şey konuşmayız. Bana hizmet etme şansı verildiği sürece burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Dries Mertens, Juan Mata ve Milot Rashica'nın kendileri için önemli oyuncular olduğunu dile getirdi.

Buruk, Portekizli futbolcuları Sergio Oliveira'nın da maçta iyi mücadele ettiğini anlatarak, "Muhteşem bir oyun oynadı. Gol atamadı ama en iyi oyunlarından birini oynadı. Sahada kendisini tebrik ettim. İnşallah bunu devam ettirecek." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, bazı futbolculara fazla süre veremediği için üzgün olduğunu ifade etti.

"Zaniolo'nun yüzde 100'ünü bulmasını istiyoruz"

Okan Buruk, ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Zaniolo'yu biz ikinci forvet olarak da denedik. Savunma arkası koşuları iyi yapabilen bir oyuncu. Gole yakın bir oyuncu. Golü koklayan bir oyuncu. Kafa hakimiyeti dışında santrfor için bütün özelliklere sahip bir oyuncu. Fiziksel olarak iyi. Zaniolo'nun yüzde 100'ünü bulmasını istiyoruz. O da çok çalışıyor, biz de onunla özel çalışmalar yapıyoruz. Performansına ulaştığında takım için çok önemli bir oyuncu olacak. Bugün girdikten sonra çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Kendine yakışır bir gol attı."

"Eyüpspor'un gidişinde Arda'nın dokunuşu çok önemli olacak"

Okan Buruk, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Arda Turan'ın doğru bir tercih yaptığını anlatarak, "Benim doğum yerim Eyüp. Eyüpspor'u da çok seviyorum. Başkan Murat Özkaya da görüştüğümüz biri. Eyüpspor'un gidişinde Arda'nın dokunuşu çok önemli olacak. Tanıdığı, bildiği oyuncular. Oraya çok büyük bir heyecan getireceğini düşünüyorum. Kendi de çok istekli. Bu başlangıç inşallah onun için güzel olur. Rizespor, Sakaryaspor, Göztepe gibi önemli takımlar çıkmak için savaş veriyor. İnşallah Arda için hayırlısı olur. Ben sevindim ve umudum çok yüksek. Arda'ya başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Rashica: Taraftarımızın desteğiyle sezon sonuna kadar bu ritmimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, yakaladıkları iyi performansı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Rashica, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 1 gol kaydeden 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kiralık oynadığı Galatasaray'da gelecek sezon devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Her pozisyonda çok iyi oyuncuları olan bir takıma sahibiz. Güçlü rakiplere karşı da oynuyoruz. Önümüzdeki sezona dair bir şey söylemem doğru olmaz. Ailemle burada çok mutluyuz fakat bunun üzerine yorum yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında Kayserispor'a 2-1 yenildiklerini hatırlatan Rashica, "Kayserispor'la yaptığımız ilk maçımızı unutmamıştık. İleride baskı ve hareketlilikle çözebileceğimizi düşündük. Bunları iyi bir şekilde başardık. Paslarımızı iyi şekilde verebildik. Taraftarımızın desteğiyle sezon sonuna kadar bu ritmimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milot Rashica, taraftarlarının desteğine değinerek, "Taraftarlarımız, çok çok önemli. Evde veya deplasmanda bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Ben de onlar için oynamaktan keyif alıyorum. Performansımı sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım sonunda güzel bir sonuç çıkartacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takımdaki forma rekabetinin sorulması üzerine Rashica, "Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Forma yarışı da çetin bir şekilde geçiyor. Her oyuncu takım için önemli. Oyuncuların bazıları oynayabilir bazıları oynamayabilir ama herkesin katkısı oluyor. Sonuç almamızı sağlayacak şey bu." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OkanBurukGalatasarayTeknikDirektörü
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