Galatasaray - Trabzonspor: 1-2

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 27 puanda kalarak 15'inci sıraya geriledi.

29’uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu, Denswil’in yaptığı müdahaleyle yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

31’inci dakikada topun başına geçen Cicaldau, meşin yuvarlak ile kaleci Uğurcan Çakır’ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

39’uncu dakikada Berkan Kutlu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, savunmaya çarparak yön değiştirdi. Ters ayakta kalan kaleci Uğurcan Çakır, son anda müdahalede bulunarak topu çıkarttı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

52’nci dakikada Bakasetas’ın savunma arkasına yolladığı uzun topta topla buluşan Cornelius’un ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruş, az farkla auta gitti.

57’nci dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cornelius’un kafasından seken top arka direkte Ahmetcan Kaplan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

84’üncü dakikada sağ kanattan Peres’in içeri kestiği topu Marcao uzaklaştıramadı ve top Bakasetas’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruş, ağlarla buluştu: 1-1.

86’ncı dakikada Emre Kılınç’ın savunma arkasına gönderdiği top, ceza sahasındaki Babel’e geldi. Rakibinden sıyrılan Babel’in yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

90’ıncı dakikada Taylan Antalyalı’nın pas hatasında topla buluşan Visca’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-2.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile son buldu.

TORRENT’İN GALATASARAY MACERASI 3’TE SIFIR İLE BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında olduğu 3 maçı da kaybetti. İspanyol teknik adamın yönetimindeki Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanında 4-2, iç sahada Kasımpaşa’ya 3-1 ve yine iç sahada Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Torrent, Galatasaray kariyerine 3’te sıfır ile başlamış oldu.

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, ligde çıktığı son 12 maçta yalnızca bir galibiyet aldı. Spor Toto Süper Lig’deki son 12 maçlık periyotta, yalnızca 19’uncu haftada oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında kazanan sarı kırmızılı ekip, diğer 11 maçta galibiyet yüzü göremedi.

TARAFTARDAN YÖNETİME VE OYUNCULARA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının maçta 2-1 geriye düşmesinin ardından oyunculara ve yönetime yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, “Yönetim istifa”, “Burak Elmas istifa”, “Koskoca kulübü rezil ettiniz” tezahüratlarında bulunurken, oyunculara da ıslıkla tepki verdi.