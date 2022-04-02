Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada penaltıdan Gomis ve 12’nci dakikada Babel kaydetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41’e yükseltirken, deplasman ekibi ise 43 puanda kaldı.