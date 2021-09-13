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Gaziantep FK – Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2021 Pazartesi 22:23
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Gaziantep FK – Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

8’inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Poli ceza sahasının birkaç metre dışından vurduğu şut az farkla auta gitti.

17’nci dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sagal’ın ortasına iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

22’nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında içeriye sarkan Gökdeniz’in ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti ancak pozisyondan önce ofsayt bayrağı kalktı.

52’nci gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde, Veysel Sarı’nın topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Suat Arslanboğa beyaz noktayı gösterdi.

54’üncü dakikada topun başına geçen Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi:1-0

65’inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Pereira’nın ara pasında topla buluşan Wright’ın ceza sahası içinden attığı şut az farkla auta gitti.

89’uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası yakınında topla buluşan Doğukan’ın vuruşunda top üst direkten döndü.

90+9’uncu dakikada Antalyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Boffin de rakip ceza sahasına gitti. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Mendyl topu sürdü ve boş kaleye gönderdi:2-0

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKFraport TAV AntalyasporSüper LigFutbol
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