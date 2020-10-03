Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0532
EURO
9.0774
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması...

Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

Süper Lig'in 4’üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:14
0 Okunma
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

1’inci dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür’ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

20’nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

21’inci dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

52’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais sol kanatta Pereira’dan aldığı topu içeriye gönderdi. Campi’nin ters vuruşunda kaleci Erce topu kornere tokatladı.

63’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira’nın kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içindeki Campi kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

75’inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in pasında Kenan Özer’in ceza sahasından vurduğu şut az farkla auta gitti.

90’ıncı dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.

90+1’inci dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Flavio’nun Maxim’i düşürdüğü pozisyonu VAR’dan gelen uyarı sonrasında tekrar izleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından Flavio, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3’üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKTrabzonsporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaoğlu: 36 saat içinde belli olacak
Ağaoğlu: 36 saat içinde belli olacak
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans