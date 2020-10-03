Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

1’inci dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür’ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

20’nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

21’inci dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

52’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais sol kanatta Pereira’dan aldığı topu içeriye gönderdi. Campi’nin ters vuruşunda kaleci Erce topu kornere tokatladı.

63’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira’nın kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içindeki Campi kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

75’inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in pasında Kenan Özer’in ceza sahasından vurduğu şut az farkla auta gitti.

90’ıncı dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.

90+1’inci dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Flavio’nun Maxim’i düşürdüğü pozisyonu VAR’dan gelen uyarı sonrasında tekrar izleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından Flavio, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3’üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi.