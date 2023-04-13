Genç judocular, Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek

Ankara

Genç judocular, Avrupa Kupası'na katılmak için organizasyonun düzenleneceği Polonya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde Poznan kentinde yapılacak organizasyona 24 ülkeden 439 sporcu katılacak.

Türkiye'yi organizasyonda 28'i kadın olmak üzere 55 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Kadınlar:

48 kilo: Zilan Ertem, Merve Nur Alkış, Elif Kırt, Ayşe Öz

52 kilo: Şeyma Yıldırım, Pınar Boğa, Meryem İclal Arslan

57 kilo: Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Ayşenur Karadağ, Helin Kaydu, Gülzade Korkmaz

63 kilo: Aysun Agdeve, Betül Comart, Beyzanur Yıldıztekin, Merve Kaya, Sıla Ayan

70 kilo: Rümeysa Koto, Sümeyye Kaya, Elif Kuşku

78 kilo: Elif Başkut, Gülsüm Ağaç, Şeyda Nur Çiçek, Kardelen Ayaydın

+78 kilo: Duygu Dirgen, Yağmur Yılmaz, Öznur Efe, Ayben İn

Erkekler:

60 kilo: Yunus Emre Esenboğa, Berkay Aydın, Enes Batuhan Kabaklı, Abdülsamet Çakır

66 kilo: İbrahim Demirel, Davut Toktay, Ali Bozkurt, Enes Çakan, Caner Fidan

73 kilo: Abdullah Turgutlu, Yücel Göker, Talha Büyükeser, Hidayet Adıyaman

81 kilo: Mertcan Kömpe, İbrahim Melih Şahin, Selahattin Elbaş

90 kilo: Suat Can Yapıcı, Fırat Karacan, Mevlüt Öztaş, Yalçın Çalık

100 kilo: Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Yakup Kara, Halil Buran

+100 kilo: Recep Ergin, Tunahan Tutar, Mehmet Emin Çolakçivi