Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.177,01
ALTIN
1.260,31
DOLAR
19,33
STERLİN
24,25
EURO
21,35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Genç judocular, Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek

Genç judocular, Avrupa Kupası'na katılmak için organizasyonun düzenleneceği Polonya'ya gitti.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:12
0 Okunma
Genç judocular, Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek
Ankara

Genç judocular, Avrupa Kupası'na katılmak için organizasyonun düzenleneceği Polonya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde Poznan kentinde yapılacak organizasyona 24 ülkeden 439 sporcu katılacak.

Türkiye'yi organizasyonda 28'i kadın olmak üzere 55 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Kadınlar:

48 kilo: Zilan Ertem, Merve Nur Alkış, Elif Kırt, Ayşe Öz

52 kilo: Şeyma Yıldırım, Pınar Boğa, Meryem İclal Arslan

57 kilo: Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Ayşenur Karadağ, Helin Kaydu, Gülzade Korkmaz

63 kilo: Aysun Agdeve, Betül Comart, Beyzanur Yıldıztekin, Merve Kaya, Sıla Ayan

70 kilo: Rümeysa Koto, Sümeyye Kaya, Elif Kuşku

78 kilo: Elif Başkut, Gülsüm Ağaç, Şeyda Nur Çiçek, Kardelen Ayaydın

+78 kilo: Duygu Dirgen, Yağmur Yılmaz, Öznur Efe, Ayben İn

Erkekler:

60 kilo: Yunus Emre Esenboğa, Berkay Aydın, Enes Batuhan Kabaklı, Abdülsamet Çakır

66 kilo: İbrahim Demirel, Davut Toktay, Ali Bozkurt, Enes Çakan, Caner Fidan

73 kilo: Abdullah Turgutlu, Yücel Göker, Talha Büyükeser, Hidayet Adıyaman

81 kilo: Mertcan Kömpe, İbrahim Melih Şahin, Selahattin Elbaş

90 kilo: Suat Can Yapıcı, Fırat Karacan, Mevlüt Öztaş, Yalçın Çalık

100 kilo: Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Yakup Kara, Halil Buran

+100 kilo: Recep Ergin, Tunahan Tutar, Mehmet Emin Çolakçivi

AA

Anahtar Kelimeler:
GençjudocularTürkiyeJudoFederasyonuAvrupaKupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom, koruma kararıyla geleneği sürdürecek
Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom, koruma kararıyla geleneği sürdürecek
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun son maçında Monaco'yu konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun son maçında Monaco'yu konuk edecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans