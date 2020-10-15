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Genç sporcunun kahreden ölümü

İzmir'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yapan sporcu Zeynep Aslan, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen bisiklet yarışında birinci olduğunu, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum" notuyla yaptığı paylaşımla duyurduğu ortaya çıktı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 09:56
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Genç sporcunun kahreden ölümü

İZMİR - Kaza, ilçeye bağlı Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Karşıyaka Belediye Spor'un başarılı sporcularından Zeynep Aslan'ın Kaklıç yolunda bisikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" diye belirtti.

30 AĞUSTOS'TA BİRİNCİ OLMUŞ

Kazada hayatını kaybeden bir çocuk annesi Aslan'ın, 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışında birincilik elde ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zeynep AslanBisiklet SporcusuGenç Sporcunun Kahreden ölümü
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