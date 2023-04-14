Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.159,54
ALTIN
1.270,29
DOLAR
19,39
STERLİN
24,27
EURO
21,46
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ yarı finale yükseldi

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken, TOFAŞ yarı finale çıktı

14 Nisan 2023 Cuma 13:18
0 Okunma
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ yarı finale yükseldi
Bursa

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele ediyor.

Turnuvada 4'te 4 yapan TOFAŞ, B Grubu lideri olarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nda ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel, oynadığı 4 maçı da kazanıp, lider olarak yarı finale çıktı.

TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar şöyle:

Hapoel Jerusalem: 73 - Igokea M:Tel: 92

Bnei Herzliya: 69 - Porsche BBA Ludwigsburg: 82

BC Rytas: 68 - Lenovo Tenerife: 60

Basketball Academy Nymburk: 65 - UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 76

Hapoel Jerusalem: 83 - Oostende Coretec Basketball Academy: 79

Bnei Herzliya: 68 - TOFAŞ: 99

Turnuva, TOFAŞ Spor Salonu'nda gruplarından ilk 2 sırada çıkan Igokea M:Tel, TOFAŞ, Hapoel Jerusalem ve BC Rytas arasında oynanacak yarı final müsabakalarıyla sürecek.

Diğer takımlar ise sıralama mücadelesi verecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerBasketbolŞampiyonlarLigiTOFAŞyarıfinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası
TFF'den statlarda küfüre ilişkin açıklama
TFF'den statlarda küfüre ilişkin açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans