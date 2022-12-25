Gençlerbirliği - Bandırmaspor: 2-5

ANKARA (DHA)-

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman - Metehan Mert (Dk. 46 Mert Kabasakal), Abdullah Şahindere, Hüseyincan Kırıcı (Dk. 46 Dmytro Grechyshkin), Mert Kula, Gökhan Gül, Barış Alıcı, Ataberk Gök, Aksel Aktaş (Dk. 67 Seyit Kahya), Oleksandr Balyaev (Dk. 46 Kağan Özkan), Gökhan Altıparmak

BANDIRMASPOR: Ioannis Gelios - Alpay Koldaş (Dk. 90 Dimitrios Manos), Fatih Kurucuk, Georgios Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan (Dk. 90 Oğuz Güçtekin), Remi Mulumba, Caner Baş (Dk. 16 Sedat Şahintürk), Kerim Avcı (Dk. Mustafa Saymak), Atabey Çiçek (Dk. 77 Papis Dembele)

GOLLER: Dk. 52, Dk. 85 (P) Gökhan Gül (Gençlerbirliği) - Dk. 21 Fatih Kurucuk, Dk. 29 Sedat Şahintürk, Dk. 66 Kerim Avcı, Dk. 70 Levent Ayçiçek, Dk. 90+3 Mustafa Saymak (Bandırmaspor),

SARI KARTLAR: Barış Alıcı, Aktaş (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'in Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-2 mağlup oldu.

21'inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Levent ceza sahası içerisine topu kesti. Seken topta Caner sol çaprazdan penaltı noktasına topu havalandırdı. O bölgeye koşu yapan Fatih Kurucuk'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin yanından ağlara gitti: 0-1.

29'uncu dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye çıkardı. Atabey'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sedat açısı daralmasına rağmen sol ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-2.

İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarı Bandırmaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada ev sahibi Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği'nde Gökhan topun başına geçti ve yaptığı vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.

66'ncı dakikada Bandırmaspor tekrar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayının hemen sağ tarafında kazanılan serbest vuruşta Kerim, kalecinin sağına doğru sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

70'inci dakikada Bandırmaspor bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta Caner savunma arkasına yolladığı uzun topu Levent ile buluşturdu. Yerden vuruş yapan Levent, topu ağlara gönderdi: 1-4.

85'inci dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Kağan, topu soluna çekerken top Fatih'in eline çarpınca hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. Gökhan, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

90+3'üncü dakikada Bandırmaspor bir gol daha buldu. Sol kanattan paslarla gelen Bandırmaspor'da Manos, pasını Dembele'ye verdi. Dembele de içeriye koşan Mustafa'yı gördü. Penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Bandırmaspor müsabakadan 5-2 galip ayrıldı