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Giovanni Guidetti 3 yıl daha VakıfBank’ta

13 Aralık 2022 Salı 15:06
Giovanni Guidetti 3 yıl daha VakıfBank’ta

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Giovanni Guidetti'nin sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.



VakıfBank, 2008-2009 sezonundan bu yana takımın başında yer alan Giovanni Guidetti ile yeni bir anlaşma imzaladı. Sarı-siyahlılar böylece İtalyan başantrenörün sözleşmesini 3 yıl uzattı. Giovanni Guidetti ile sözleşme yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Guidetti’nin kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Daha uzun yıllar onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Giovanni Guidetti, VakıfBank Ailesi’nin yapı taşlarından biri. Bizimle birçok başarıya imza attı. Hep birlikte ülkemize nice kupalar kazandıracağımızdan hiçbir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı. 



GIOVANNI GUIDETTI: VAKIFBANK’I HARİKA KILAN ŞEY KULÜP KÜLTÜRÜNE VE DEĞERLERİNE OLAN BAĞLILIĞI



Giovanni Guidetti ise kendisine güvenenlere teşekkür ederek, “Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu. 



50 yaşındaki İtalyan başantrenör yönetiminde VakıfBank, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Giovanni GuidettiVakıfbank
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