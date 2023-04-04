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Giresunspor Başkanı Yamak: TFF'nin kararının doğru olduğuna inanıyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "hükmen mağlubiyetlerle" ilgili kararına saygı duyduklarını söyledi.

04 Nisan 2023 Salı 16:11
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Giresunspor Başkanı Yamak: TFF'nin kararının doğru olduğuna inanıyoruz
Giresun

Yamak, gazetecilere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e devam etmeyecekleri yönünde karar alan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Giresunspor olarak TFF ile aynı görüşü savunduğunu belirten Yamak, "Biz zaten Kulüpler Birliği toplantısında görüşlerimizi bildirmiştik. Oynanan maçların sayılması yönünde görüşümüzü yazılı olarak da federasyona yazmıştık. Zaten doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. 'Müsabaka oynanırken kural değiştirilmez' diye düşünüyoruz. Artık yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yamak, TFF'nin aldığı karara saygı duyduklarını vurgulayarak, "Zaten biz ilk yarıda oynanan maçlarda 4 puan almıştık. Yani Hatayspor ile bir beraberliğimiz vardı, Gaziantep'i de 2-1 yenmiştik. Karar hayırlı olsun. Deprem dönemi olduğu için bu işleri uzatmak çok sevimli olmuyor. Federasyonun vermiş olduğu karara saygı duyuyoruz." dedi.

"Giresunspor olarak 'düşmek' kelimesini ağzımıza bile almıyoruz"

Oynadıkları son 3 maçta berabere kaldıklarını anımsatan Yamak, şunları söyledi:

"Ben takımıma güveniyorum. İyi oynadıklarını biliyorum. Yeteneklerinin yeterli olduğunu da biliyorum. Hepsinin de ötesinde çok karakterli bir grubumuz var. Uzun zamandır maaş alamayan oyuncular var. Biz geldiğimizde tüm maaşlarını, primlerini yatırdık. Hatta fesih için başvuran oyuncular vardı. Onların da ödemelerini yaptık. Giresunspor olarak 'düşmek' kelimesini ağzımıza bile almıyoruz. İyi bir yerde bitireceğimize inanıyoruz. Bir galibiyet alırsak gerisi gelecektir."

Ligin 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Yamak, "Rakibimiz çok kuvvetli, Fenerbahçe'yi yendi. Kazanmak istiyoruz. Önce Beşiktaş maçı, daha sonra içeride Sivas maçı. Devamını getireceğiz. Takımımızın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BitexenGiresunsporSüperTotoSüperLigNahidRamazanYamakTürkiyeFutbolFederasyonu
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