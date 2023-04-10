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Giresunspor'da galibiyet özlemi 11 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen Giresunspor, ligde 11 maçtır kazanamıyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:03
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Giresunspor'da galibiyet özlemi 11 maça çıktı
Giresun

Karadeniz temsilcisi en son sezonun 16. haftasında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK karşısında 2-1'lik galibiyet elde edebilmişti.

Bu sene ligde hiç 3 puan alamayan Giresunspor, 11 maçta 5 kez rakipleriyle berabere kalırken 6 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Emrullah Ekiz: "7 final niteliğinde maçımız kaldı"

Kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssızlıklar nedeniyle hedefledikleri galibiyetleri bir türlü alamadıklarını söyledi.

Ligin 29. haftasında sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına büyük önem verdiklerini belirten Ekiz, "7 final niteliğinde maçımız kaldı. Bunlardan ilki 16 Nisan Pazar günü sahamızda konuk edeceğimiz Demir Grup Sivasspor. Bu zorlu karşılaşmayı mutlaka ama mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok." dedi.

Ekiz, sahadan istedikleri sonuçla ayrılarak üzerlerindeki kazanamama baskısını atacaklarını ve biraz olsun rahat nefes alacaklarını ifade ederek, "Bir galibiyet almamız durumunda gerisi gelecektir. Giresunspor olarak düşme gibi bir düşünce aklımızdan geçmiyor. Biz bu ligi çok sevdik. Kalıcı olacağız. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra da gelecek için önemli hedeflerimiz var." diye konuştu.

Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncu grubunun her türlü mücadeleyi verdiğine vurgu yapan Ekiz, Giresun halkından da gereken desteğin daha fazla verilmesini istedi.

Ekiz, taraftarların Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımlarının yanında olmaları çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporSKSüperTotoSüperLigGalibiyethasreti
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