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Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden futbolcunun ailesine ziyaret

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:01
Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden futbolcunun ailesine ziyaret

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, teknik heyeti ve futbolcuları, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Saruhan Bolat'ın ailesine ziyarette bulundu.
Hakan Keleş, teknik heyet ve futbocular, Bolat'ın Yağlıdere ilçesi Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarına çiçek bırakıp, dua etti.
Bolat'ın Palaklı Mahallesi'ndeki babaevini de ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler, Fahrettin ve Fatma Bolat çiftine taziyelerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporDepremFutbolcuZiyaret
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