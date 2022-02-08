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Giresunspor iki takviyeyle transfer sezonunu kapattı

Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor’un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, devre arası transfer dönemini takıma yaptıkları iki takviyeyle tamamladıklarını belirterek, “Transfer sürecini kulübün yapısı ve finansal açıdan en iyi şekilde değerlendirerek tamamladık” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 17:10
Giresunspor iki takviyeyle transfer sezonunu kapattı

Önal yaptığı açıklamada, transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrolarına istedikleri iki oyuncuyu katmayı başardıklarını ifade etti. Yaklaşık 1 aylık transfer döneminde yoğun çabalar sonrası transfer yasağını kaldırdıklarını kaydeden Önal, “Akabinde de oyun kurucu 10 numara Chiqunhio ile Fenerbahçe’nin genç ve yetenekli kanat oyuncusu Muhammed ile transfer sürecini tamamladık. Kulübümüzün finansal durumu göz önünde bulundurularak kadromuza yeni santrafor dahil etmedik. Oyuncu almış olmak için almak yerine orta ve kanat noktasında transferlerimiz ile kadromuzdaki 3 santraforu rahatlattık” diye konuştu.

Önal, Giresunspor’un çok güçlü, inançlı ve istikrarlı bir takım olduğunu herkesin bilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Biz takımımıza ve santrafordaki 3 oyuncumuza zaten çok güveniyorduk. Mağlubiyetler yaşadık evet ama hiçbir maçımızda sahadaki oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadık ve ligin defans kurgusu en başarılı olan takımlarından birisiyiz. Giresunspor yönetimi olarak teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda eksik ve takviye gereken bölgelere en doğru ve en iktisatlı transferleri gerçekleştirdik. Bu transfer sürecinin takımımıza ve Giresunumuza hayırlı olmasını diliyor, taraftarımızın desteği ile zorlu süper lig mücadelemizi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz.”

Süper Ligin 25’inci haftasında sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye davet eden Önal, “Zaman Giresunspor’un yanında ve destek olma zamanı, gün birlik ve beraberlik günüdür. Her zaman iyi günde ve kötü günde takımından desteğini esirgemeyen büyük Giresunspor taraftarını hafta sonu Çotanak Spor Kompleksi tribünlerinde tek yürek olmaya davet ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGiresunsporTransferFutbolFutbolcu
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