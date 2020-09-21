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Giresunspor - Menemenspor:1-1

TFF 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Giresunspor sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
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Giresunspor - Menemenspor:1-1

16’ncı dakikada Mehmet Aytemiz orta sahadan aldığı topla kaleye yöneldi, ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşündü. Vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

37’nci dakikada Tidjani sol kanattan ceza sahasına girip yakın kale direğine ortaladı. Rasheed’den önce araya giren Diarra topu kornere göndererek mutlak bir golü önledi.

42’nci dakikada orta sahadan ayağa paslarla oyunu rakip kaleye yıkan Giresunspor’da Muhammed Himmet’in sağ kanattan ortaladığı topu Furkan kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Hayrullah’ın müdahalesinden sonuç çıkmadı.

58’inci dakikada Rasheed kaleci Togahan ile karşı karşıya kaldı. Tolgahan erken çıkarak rakibine gol şansı vermedi. Dönen topa Mehmet Aytemiz vurdu fakat Tolgahan bir kez daha başarılıydı.

75’inci dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest atışta oyuna sonradan giren Balde’nin kafa vuruşunda kaleci Selmani’nin ters hamlesiyle top filelerle buluştu: 1-0.

90+2’nci dakikada ceza sahasında çapraz açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Sergio Junior’un aşırtma vuruşu üstten auta gitti.

90+5’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rasheed kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasına Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporMenemensporFutbol
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