Goalball KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±, DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'na hazÄ±rlanÄ±yor

ANKARA - Paralimpik OyunlarÄ±nda Ã¼st Ã¼ste iki kez altÄ±n madalya kazanarak tarihe geÃ§en TÃ¼rkiye Goalball KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±, DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±na da iddialÄ± hazÄ±rlanÄ±yor.

Portekiz'deÂ 5-17 AralÄ±k 2022 tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek Goalball DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele edecek Goalball KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Karamanâ€™da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Olimpiyatlarda tarih yazan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, teknik direktÃ¶r GÃ¼ltekin Karasu nezaretinde aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in yoÄŸun bir kamp programÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. 2018â€™de yapÄ±lan Goalball DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda ikinci olduklarÄ±nÄ±, bu kez tek hedeflerinin ÅŸampiyonluk olduÄŸunu ifade eden TÃ¼rkiye GÃ¶rme Engelliler Spor Federasyonu BaÅŸkanÄ± Ayhan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Milli takÄ±mÄ±mÄ±z tarihteki ilkleri baÅŸardÄ±. Paralimpik OyunlarÄ± ve Avrupa Åžampiyonu olan KadÄ±n Goalball millilerimizin ÅŸimdiki hedefi DÃ¼nya ÅžampiyonluÄŸu. 2018 yÄ±lÄ±nda finalde kaybetmiÅŸtik. Bu kez altÄ±n madalya kazanarak eksik olan madalyalarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z. Ã‡ok yetenekli, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸan, gurur duyduÄŸumuz bir ekibimiz var. Milli takÄ±m kadromuz Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve birliktelik, inanÃ§ en Ã¼st seviyede. Ä°nÅŸallah DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±nda kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n zirvesinde yer alacaÄŸÄ±z."

Goalball KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik ve sporcu kadrosu ÅŸÃ¶yle:



GÃ¼ltekin Karasu - Teknik DirektÃ¶r



Sevda Altunoluk - Sporcu



Reyhan YÄ±lmaz - Sporcu



Fatma GÃ¼l GÃ¼ler - Sporcu



Åžeydanur Kaplan - Sporcu



Berfin Altan - Sporcu



Sevtap Altunoluk - Sporcu



Caner BalÄ±kÃ§Ä± - Fizyoterapist



BarÄ±ÅŸ Keskin - Kondisyoner



Fatmanur MaÅŸa - MasÃ¶r