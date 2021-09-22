Göztepe - Atakaş Hatayspor: 0-2

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Göztepe'yi 35 ve 78'inci dakikalarda Diouf'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın 76'ncı dakikasında Göztepe'den Beykan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göztepeli taraftarlar maçta bazı futbolcuları ve Başkan Mehmet Sepil'i protesto etti. Göztepe bu sonuçla 5 puanda kalırken, Hatayspor ise puanını 13'e yükseltti.