Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,619.53
ALTIN
570.83
DOLAR
9.72
STERLİN
13.23
EURO
11.28
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...

Göztepe'de golcüler suskunluğa büründü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2021 Salı 13:19
0 Okunma
Göztepe'de golcüler suskunluğa büründü

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli maç arasına 9 puanla düşme potasında giren Göztepe, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Kalesinde her maç gol gören ancak skor üretmekte bir hayli zorlanan sarı-kırmızılılarda forvetler bir türlü bekleneni veremedi. Kadrosunda Jahovic, Ndiaye, Ideye ve Ege gibi oyuncuları bulunan Göztepe'de golcüler sadece 3 kez rakip ağları sarsabildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon başında bonservisi alınan Ndiaye 2 golde kaldı. Geçen seneki performansının uzağında kalan Senegalli 12 maçın tamamında forma giyip, Medipol Başakşehir ve Galatasaray müsabakalarında fileleri sarstı.

Adis Jahovic ise eski günlerini arattı. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye dönen Makedon oyuncu, bu sene ise yalnızca 1 gol atabildi. Kasımpaşa deplasmanında sevinç yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, beklenen katkıyı sağlayamadı. Göztepe'nin bir türlü elden çıkaramadığı Nijeryalı santrfor Brown Ideye 5 maçta 42 dakika oynayabildi. Yönetimin takımdan gönderemediği 33 yaşındaki futbolcu skor üretemedi. Göztepe'nin genç golcüsü Ege Özkayımoğlu ise bu sezon sakatlıklarla boğuştu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı son 15 dakika forma giyebilen Ege'nin tedavi sürecini tamamladığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeGolcüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli aranın ardından Trabzonspor’da 4 isim takıma dönüyor
Milli aranın ardından Trabzonspor’da 4 isim takıma dönüyor
Trabzonspor’dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ile ilgili açıklama
Trabzonspor’dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ile ilgili açıklama
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans