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Grand master’lar, online satranç turnuvasında öğrenciler ile buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2021 Perşembe 11:59
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Grand master’lar, online satranç turnuvasında öğrenciler ile buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölümü yarıyıl tatilinde, öğrencilerin satranç ile kazandığı taktiksel ve stratejik düşünme becerileri hayata geçirecekleri, analitik ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlayacak ve aileleriyle kaliteli zaman geçirebilecekleri online satranç turnuvası düzenledi.

6 Şubat 2021 tarihinde yapılan online satranç turnuvasında rekor sayıya ulaşılarak 1700 satranç sporcusu ve ailesi mücadele etti. Ülkemiz değerlerinden Grand Master Emre Can ve Grand Master Kıvanç Haznedaroğlu, üç saat süren Youtube canlı yayınında satranç sporcularının maçlarını analiz ederek turnuvaya katkı sağladılar. Büyük ustaların değerli yorumları, izleyenlerin kazandıran hamleleri görmelerini sağlayarak sonraki oyunlarına rehber oldu.

Satrancın eğitimdeki rolü anlatıldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle’nin satrancın eğitimdeki rolünü anlatan açılış konuşmasıyla başlayan turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın ülkemizde adeta bir çığ gibi büyüyen satrancın sporculara kattığı değer anlatımıyla devam etti.

Turnuva canlı yayınında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Bayraktar, şunları söyledi:

"Doğa Kolejinde verdiğimiz satranç eğitimi sürecinde öğrencilerimize, akademik başarısı yüksek bireyler yetiştiren bir eğitim programı sunuyoruz. Öğrencilerimizin satranç maçlarında elde ettiği zor olanla baş edebilme gelişimi, akademik derslerinde kolay öğrenme ve kısa sürede soru çözme, doğruyu daha hızlı bulabilme becerisine dönüşüyor. Erken yaşta başladıkları satranç eğitimi, öğrencilerin akademik eğitimlerinde bir ışık olarak onları geleceğe hazırlıyor" diye konuştu.  

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Turnuvası, yapılan başarılı maçlar sonunda satranç sporcularının ödül almaları ile sona erdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 25.02.2021 12:01
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Grand MasterlarOnline Satranç Turnuvasında öğrenciler Ile Buluştu
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