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Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:39
Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Milliler, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın; 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, bronz madalya kazandı. 97 kiloda Metehan Başar ve 67 kiloda Murat Fırat ise beşinci olarak turnuvayı tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla birinci olarak 2009'da Danimarka'da yapılan şampiyonadan bu yana ilk kez şampiyon oldu. 118 puanla Azerbaycan ise turnuvayı ikinci sırada tamamlarken; 110 puanla Sırbistan ise üçüncü sırada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SırbistanBelgradGüreşşampiyonGrekoromen Güreş Milli TakımıDünya şampiyonuTürkiye
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