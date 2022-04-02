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GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonunun 31'inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 15:54
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio (Dk. 76 Balde), Diabete, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Suleymanov), Chiquinho, Umut Nayir

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 78 Cofie), Ulvestad, Fajr (Dk. 66 Kerem), Gradel (Dk.86 Sefa Yılmaz), Kayode (Dk. 46 Henrique), Yatabare

GOLLER: Dk. 73 ve Dk. 79 Umut Nayir (GZT Giresunspor) - Dk.39 Kayode, Dk.44 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SARI KART: Erdoğan Yeşilyurt (DG Sivasspor)

30'uncu dakikada Giresunspor atağında Diabate ceza alanı sağ köşesinden sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu direk dibinde kontrol etmeyi başardı.

32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan ortasını yaptı. Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.

38'inci dakikada sağ kanattan Diabate'nin pasında kale sahasının ortasında topu önünde bulan Umut Nayir'in yakın mesafeden  dönerek vuruşu kalecide kaldı.

39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin ortasında Okan Kocuk topu elinden kaçırdı. Kayode'nin yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında savunmayı ve kaleciyi aşan topu Gradel, direk dibinde kafayla ağlarla buluşturdu: 0-2.

68'inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Chiquinho geriye çıkardı, Suleymanov'un sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

73'üncü dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Chiquinho ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 

79'uncu dakikada skora denge geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Diabete, içeri doğru sert çevirdi. Altıpas içinde Umut Nayir'in ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalardaki başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GZT GiresunsporDemir Grup SivassporSüper LigFutbol
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