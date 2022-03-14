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GZT Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Gaziantep FK’yi 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2022 Pazartesi 22:38
GZT Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1

6’ncı dakikada orta alandan gelişen atakta Traore yerden bir pas çıkardı. Topla buluşan Serginho ceza alanına girdi, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

33’üncü dakikada Gaziantep FK sol köşeden Sagal ile korner kullandı, Muhammer Demir'in kafa şutu az farkla üstten auta gitti.

38’inci dakikada Giresunspor’da Perez topu eliyle oynadığı gerekçesiyle hakem penaltıya hükmetti. 

40'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Maxim topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi: 1-1.

45’inci dakikada Chiquinho’nun ara pası ile ceza alanında buluşan Umut Nayir’in sert şutunda defansa çarpan top kornere gitti. 

45+2’nci dakikada Giresunspor, sağ köşeden Muhammed Gümüşkaya ile korner kullandı, Umut Nayir’in kafa şutu az farkla direğin yanından auta gitti.

55’inci dakikada Gaziantep FK atağında sağ kanattan caza alanına giren Figueiredo’nun sert vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk yatarak kontrol etti.

77’nci dakikada Giresunspor Chiquinho ile serbest atış kullandı, kaleye yönelen topu Günay Güvenç direğin dibinden kornere çeldi.

79’uncu dakikada Giresunspor’da Chiquinho topla atağa kalktı, Sergio’ya aktardı, Serginho sert vurdu rakipten dönen topu önünde bulan Chiquinho düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

90+1’inci dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sağ kanattan çizgiye indi ortasında Balde boş kale yerine topu auta gönderdi.

Karşılaşmayı GZT Giresunspor 2-1 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GZT GiresunsporGaziantep FKSüper LigFutbol
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