GZT Giresunspor - Trabzonspor: 0-1

Süper Lig’in 3’üncü haftasında GZT Giresunspor, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 7’nci dakikada Nwakaeme kaydetti. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Giresunspor ise üç maçından da puan çıkaramadı.