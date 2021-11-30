Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Kura bittikten sonra orta hakem olarak ilk maçına damga vuran İsmail Keklik sezona iddialı bir başlangıç yaptı.
Performansıyla göz dolduran hakem İsmail Keklik adından sıkça söz ettirecek.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
2019'da aday kadrosundan aday hakemler listesine giren İsmail Keklik sezondaki ilk maçına çıktı.
HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Kura bittikten sonra orta hakem olarak ilk maçına damga vuran İsmail Keklik sezona iddialı bir başlangıç yaptı.
Performansıyla göz dolduran hakem İsmail Keklik adından sıkça söz ettirecek.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ