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Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 

2019'da aday kadrosundan aday hakemler listesine giren İsmail Keklik sezondaki ilk maçına çıktı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Kasım 2021 Salı 18:13
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Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Kura bittikten sonra orta hakem olarak ilk maçına damga vuran İsmail Keklik sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Performansıyla göz dolduran hakem İsmail Keklik adından sıkça söz ettirecek.

    

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hakemİsmail Keklik
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